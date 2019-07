Com ajuda de drone, caminhoneiro é preso por descarte ilegal de entulho em Suzano

Um caminhoneiro, 35 anos, foi preso após ser flagrado descartando materiais de forma irregular na Estrada do Suzano, no Jardim Alterópolis, em Suzano, durante a tarde dessa terça-feira, 9. O homem confessou o crime. Ele foi liberado depois de pagar fiança no valor de R$ 998.

Segundo a Polícia Militar, o caminhoneiro foi flagrado em cima da carroceria despejando objetos, o que acabou obstruindo parte da via de terra. Com a chegada dos policiais, o suspeito entrou no caminhão e percorreu um trecho de cerca de 70 metros, mas foi alcançado e parado.

Perguntado sobre o despejo, o caminhoneiro revelou que saiu do Parque Residencial Souza Campos, em Itaquaquecetuba, para descarregar um guarda-roupa antigo pertencente à mãe. Ele, porém, negou ter jogado outro tipo de entulho.

Um funcionário da Secretaria de Manutenção e Obras, da Prefeitura de Suzano, surgiu e revelou que o local está sendo monitorado há dias por drones. Segundo ele, a intenção é de a flagrar ações como esta.

O caminhoneiro foi encaminhado à delegacia. Em depoimento, ele voltou a afirmar a intenção de despejar o guarda-roupa. Segundo a Polícia Civil, o homem deve ser responder em liberdade pelo crime de causa poluição de qualquer natureza. Isto por ter pagado a fiança estipulada em tempo hábil.