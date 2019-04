Com ajuda do cão Judá, traficante é preso em casa para embalar drogas no Jardim Maitê

Por Marcus Pontes - De Suzano 04 ABR 2019 - 14h23

Cão Judá ajuda na localização de entorpecentes Foto: Polícia Militar/Divulgação Policiais do Canil Setorial, do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), localizaram, nessa quarta-feira, 3, um imóvel usado para o preparo de entorpecentes. Um suspeito foi preso em flagrante. O alvo dos policiais usava uma casa, no Jardim Maitê, para embalar e preparar drogas para serem vendidas na região. A quantidade exata de entorpecentes recolhidos não foi divulgada, mas, a polícia informou que seriam porções de cocaína e litros de lança perfume. O indivíduo preso foi encaminhado ao distrito central da cidade. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A respeito das drogas, o suspeito não revelou para quem trabalhava, tampouco se agia na companhia de outras pessoas. OPERAÇÕES Esse tipo de ação contra o narcotráfico é frequente na cidade. O Canil Setorial realiza operações habitualmente, com o objetivo de combater e coibir o crime no município. Além disso, o grupo especial também executa atividades semelhantes na região.

