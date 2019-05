Com auxílio da Ciemp, Guarda Municipal prende homens que tentavam furtar loja

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes deteve, na madrugada desta terça-feira (14), quatro homens que tentavam furtar uma loja na praça Oswaldo Cruz, na região central da cidade. O flagrante teve a participação das câmeras da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp), que acompanharam a ação dos criminosos.

O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial. Os quatro acusados foram encaminhados para a Cadeia Pública de Mogi das Cruzes, onde permanecem à disposição da Justiça.

Por volta das 3 horas, a câmera da Ciemp localizada na praça Oswaldo Cruz flagrou uma movimentação suspeita em frente a uma loja de roupas. A central acionou as viaturas que estavam nas imediações, que surpreenderam os quatro criminosos. Um deles foi detido no interior da loja, enquanto o segundo foi surpreendido em frente ao estabelecimento, cobrindo o espaço feito na porta. Outros dois estavam nas proximidades, vigiando a aproximação de pessoas.

Com os quatro homens foram apreendidos um alicate, um telefone sem fio e um par de meias. Os objetos foram apresentados à delegacia. As imagens da câmera de monitoramento também foram entregues à Polícia Civil.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes já conta com a previsão de construção de uma base da Guarda Municipal na praça Oswaldo Cruz. A estrutura faz parte das obras de requalificação urbana na região central. A base terá uma central de monitoramento para as câmeras da região central.

Investimentos

A Prefeitura vem investindo no fortalecimento da Guarda Municipal. Entre as ações desenvolvidas está a entrega de 27 novas viaturas, entre automóveis e motocicletas, para a Guarda Municipal. A corporação também recebeu, no mês de março, 40 novos guardas municipais. Para este ano, há a previsão para a contratação de mais 40 agentes.

A Guarda Municipal também ganhou grupos específicos de atuação. Este trabalho foi iniciado em 2017, com a criação das Rondas Escolares, que atuam nas regiões das escolas municipais. Já no ano passado, foram criadas a Patrulha Maria da Penha, que combate a violência contra a mulher, e a Patrulha Rural, voltada às estradas vicinais e regiões mais afastadas, além do reforço no trabalho das Rondas Ostensivas com Motocicletas (Romo).

Está em licitação as obras para construção do Polo Municipal de Segurança, que terá uma base da Guarda Municipal, agilizando o atendimento para Jundiapeba e Braz Cubas. O local também contará com Centro de Formação e Treinamento, inclusive com estande de tiro, e canil.

Outra ação importante é a ampliação do monitoramento por câmeras na cidade. Desde 2017, 17 novas câmeras já foram incorporadas à Ciemp, sendo 10 câmeras no Distrito Industrial do Taboão, (parceria com a Agestab), no Parque Centenário, Sabaúna, Braz Cubas, Jundiapeba, Vila Industrial, passarela da rua Padre João (Centro) e Praça da Liberdade (Jundiapeba). A Prefeitura também está iniciando a instalação de 23 novas câmeras, com investimento de cerca de R$ 500 mil.