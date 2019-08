Com auxílio de cão farejador, GCM prende suspeitas por tráfico de drogas no Jardim Alterópolis

AGuarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu duas suspeitas por tráfico de drogas no Jardim Alterópolis. Com elas, foram apreendidos 16 pedras de crack, 12 eppendorfs de cocaína, 46 eppendorfs de crack, 38 invólucros de cocaína, 54 invólucros de maconha, cinco invólucros de skank, além de 12 frascos de lança perfume. O caso foi registrado na noite de domingo (11).

Por volta das 22 horas, guardas realizavam patrulha nas proximidades da Escola Estadual Prof. Yolanda Bassi, onde avistaram duas mulheres em atitude suspeita. Em abordagem, com uma delas foi encontrado R$ 97,20 no bolso de uma blusa.

Questionadas sobre o dinheiro trocado, elas confessaram a prática de tráfico de drogas no local e apontaram uma lixeira, do outro lado da rua, onde escondiam as drogas. Com ajuda do cão farejador, a GCM encontrou uma sacola que tinha 16 pedras de crack, 12 eppendorfs de cocaína, 46 eppendorfs de crack, 38 invólucros de cocaína, 54 invólucros de maconha, cinco invólucros de skank, além de 12 frascos de lança perfume.

Uma das suspeitas afirmou à polícia que estava devendo R$ 300 ao proprietário da droga e que precisava pagar a dívida. Ja a outra suspeita disse que ganhava R$ 150 por dia para vender as drogas no local.