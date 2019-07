Com gritos de 'pega ladrão', polícia prende suspeito de roubar motorista deficiente

Atualizado às 11h08

Investigadores da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) prenderam, nessa quarta-feira, 17, um suspeito de roubar e ameaçar com uma faca uma motorista de aplicativo. O caso aconteceu na Estrada do Mandi, em Itaquaquecetuba. De acordo com a polícia, a vítima é surda e muda.

A prisão do suspeito ocorreu por acaso, já que os policiais investigavam um caso envolvendo o narcotráfico, quando observaram uma aglomeração de pessoas aos gritos de 'pega ladrão'. Foi então que desceram da viatura descaracterizada e ajudaram na perseguição, tendo ela se encerrado metros depois. Com o suspeito, os investigadores encontraram um dispositivo portátil de carregador de celular.

Por meio de uma mensagem escrita, a motorista de aplicativo contou detalhes do crime. Segundo ela, o suspeito entrou no carro e passou a ameaçá-la com uma faca. Em ato de reação, a vítima começou a buzinar, tendo assustado o criminoso e alertando moradores do bairro. Antes de fugir correndo, o suspeito pegou o primeiro objeto ao alcance das mãos.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima formalizou o reconhecimento do criminoso. O caso foi registrado e o objeto roubado pelo bandido foi entregue para a motorista de aplicativo.