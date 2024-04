Condenados por tráfico são presos pela GCM em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu dois homens que estavam foragidos da Justiça por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. O primeiro caso ocorreu no sábado (13/04), no bairro Jardim Suzanópolis, quando o indivíduo foi abordado por estar trafegando com uma motocicleta irregular, já a outra captura foi efetuada na última terça-feira (16/04), no Jardim Luela. Em ambas as situações, os homens foram levados para a Delegacia de Polícia Central e serão encaminhados ao sistema prisional.

O indivíduo localizado no Jardim Suzanópolis, por volta das 22h45, foi identificado pela equipe da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romu), durante patrulhamento na rua Walter Lopes Ferreira. O suspeito trafegava com uma Honda CG, de cor preta, sem o capacete, item obrigatório de segurança, além do veículo estar desprovido de placa de identificação. As infrações chamaram a atenção dos agentes que, ao realizarem a abordagem, constataram que o condutor não possuía habilitação e que os números do chassi e do motor estavam suprimidos. Na delegacia, o homem informou que havia sido condenado por tráfico de drogas e estava sendo procurado pela Justiça.

No caso mais recente, no Jardim Luela, pouco antes das 23 horas, os agentes da Romu promoviam patrulhamento pela rua João Batista Gava quando observaram dois indivíduos manifestando comportamento suspeito, um deles portava uma sacola e passava itens ao outro. Ao avistarem a viatura da guarnição, ambos fugiram, porém um deles foi interceptado pelos guardas. Questionado, ele alegou não possuir nenhum documento de identificação e não soube fornecer seu nome ou data de nascimento. Diante da suspeita, o homem foi conduzido à Polícia Civil para verificar sua identidade e, após confirmação, constatou-se que ele era condenado por tráfico de entorpecentes.

De acordo com o Secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, a GCM teve sucesso nessas operações devido ao preparo, atenção e habilidade para identificar irregularidades. “Temos uma equipe pronta para colaborar com as forças policiais no combate ao crime e garantir mais segurança para Suzano. As duas ocorrências mostraram determinação dos agentes, que trabalharam com inteligência e perspicácia para capturar os foragidos. A população pode confiar em nós, pois estamos sempre vigilantes”, afirmou o chefe da pasta.