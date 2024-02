Corpo de Bombeiros faz busca por casal desaparecido em Suzano

O Corpo de Bombeiros (Cobom) de Suzano está buscando um casal desaparecido desde a madrugada desta quarta-feira (14). A estimativa dos Bombeiros é que eles tenham cerca de 60 anos.

De acordo com as informações do Cobom, o casal não é da região. Eles foram atravessar a Estrada Antônio Jorge, que estava alagada, e a correnteza arrastou o carro para dentro de um rio.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local durante a madrugada e a manhã desta quarta-feira e o carro já foi retirado do local, mas as vítimas ainda não foram localizadas. Durante a tarde a equipe deve se equipar e entrar no Rio Una para buscar o casal.