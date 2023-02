Corpo de jovem de 20 anos é encontrado em rua de Jundiapeba, em Mogi

Um jovem de 20 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (14) na Rua Haiti, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. A suspeita é de que ele tenha sofrido um mal súbito, segundo informações de familiares.

O corpo da vítima foi visto por moradores da região e a Polícia Militar foi acionada. A reportagem do DS confirmou a idade do jovem com familiares da vítima. Não havia indícios de violência.

Os militares isolaram o local e a Perícia foi acionada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou o óbito no local. Populares ficaram no entorno da rua onde o corpo foi encontrado.

Nas redes sociais, diversos colegas e amigos postaram homenagens para o rapaz, que era conhecido dos amigos por gravar músicas.

O caso segue em andamento pela Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes.