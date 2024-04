Corpo de jovem, Felipe dos Santos, de 17 anos foi encontrado neste sábado (30) morto na praia, em Bertioga. O menino estava desaparecido há 6 dias.

Caso

Felipe desapareceu na praia Cantão do Indaiá, no Jardim Santa Tereza, em Bertioga, nasegunda-feira (25). O jovem mora em Ferraz e tinha ido à praia quando segundo informações ele desapareceu no mar.