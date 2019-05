Corpo é encontrado com ferimentos no rosto e com marcas de tiro

A Polícia Militar (PM) encontrou um corpo, de um homem, na madrugada desta segunda-feira (27) em Ferraz de Vasconcelos. A vítima estava com ferimentos no rosto e com marcas de tiro. O caso foi registrado como homicídio simples.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), policiais encontraram o corpo, por volta das 02h55, na Rua Maria Carolina Machado, localizada no Jardim Cambiri. Segundo a polícia, a vítima tinha aproximadamente 1,75 metros, era forte e calvo. No entanto, o corpo não foi identificado.

A polícia preservou o local até que o corpo fosse retirado.