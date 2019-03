Corpo é encontrado em área afetada por deslizamento de terra no Jardim Maitê

Um corpo foi encontrado por moradores, no final da tarde desta segunda-feira (18), na Estrada do Areião, no Jardim Maitê, em Suzano. O Corpo de Bombeiros deve ir ao local, já que parte da vítima está soterrada. As primeiras informações apontam que a vítima é um homem.

Moradores revelaram que o corpo está justamente em um ponto, o qual uma parte da terra deslizou e abriu um buraco próximo à linha férrea. Contudo, eles não souberam afirmaram se tal vítima é conhecido no bairro, tampouco se há relatos de algum desaparecido na região.

A Polícia Militar está no local. Até às 17h51, os policiais não tinham desenterrado o corpo. Por isso, a tentativa em identificar a vítima deve ser feita durante à noite. Peritos da Polícia Científica devem ir ao local. O DS aguarda mais detalhes sobre a ocorrência. Conforme mais informações forem divulgadas, o texto será atualizado.