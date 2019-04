Corpo é encontrado na Estrada dos Moraes; vítima pode ser homem desaparecido

O corpo de um homem, de aproximadamente 38 anos, foi encontrado nesta quinta-feira, 25, na Estrada dos Moraes, em Suzano. Ele estava em uma área de mata. De acordo com a Polícia Militar, a vítima pode ser um desaparecido. Até a publicação deste texto, os policiais aguardavam a chegada de peritos da Polícia Científica.

O fato foi descoberto por acaso. Policiais foram à região, depois que uma denúncia relatou que um veículo estaria sendo desmanchado na via. Ao menos, três viaturas da PM atenderam à ocorrência.

Uma GM Montana, vermelha, com placas de Suzano, foi encontrada parcialmente desmontada. As quatro rodas haviam sido retiradas. Parafusos e uma chave de roda estavam espalhados pelo local. A caçamba do veículo estava cheia. De acordo com a PM, o carro está envolvido em um caso de desaparecimento. Os detalhes não foram divulgados.

Buscas foram realizadas para localizar possíveis criminosos. Foi então que, próximo ao local onde o veículo foi abandonado, em uma área de mata, o corpo do homem foi encontrado. À reportagem, a polícia disse que a vítima tinha pequenas manchas de sangue pelo corpo, principalmente na cabeça.

As causas da morte - se evidentemente foi um homicídio - deverão ser constatadas por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e/ou Polícia Científica. Até o fechamento desta reportagem, as equipes não haviam chegado ao local do crime.

O caso será registrado no distrito central. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) deve analisar o caso.