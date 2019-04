Criança é atropelada duas vezes em frente a escola; população tenta linchar motorista

Uma criança, de aproximadamente 5 anos, foi atropelada no final da manhã desta quarta-feira, 17, próxima a Escola Municipal Liuba Pizzolitto, no Jardim das Lavras Mirim, no Distrito de Palmeiras. De acordo com a Polícia Militar, a criança foi socorrida com ferimentos na cabeça. Ela foi levada ao Pronto-Socorro (PS) de Palmeiras.

Segundo primeiras informações, a população tentou linchar a mulher após o ocorrido. Funcionários da escola, para evitar as agressões, a abrigaram no prédio escolar. Até às 14h40, a polícia não havia confirmado se a mulher seria encaminhada à delegacia, tampouco se poderia responder por algum crime e quais foram as circunstâncias do acidente.

O DS aguarda posicionamento da Prefeitura de Suzano sobre o caso.