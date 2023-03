Crianças encontram corpo de mulher dentro de poço no distrito de Jundiapeba, em Mogi

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um poço na noite de domingo (5) na Rua Indonésia, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

Segundo as informações da Polícia Militar, o chamado foi feito por volta das 18h40. Crianças que brincavam no terreno encontraram o corpo dentro do poço.

A Polícia foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que o corpo era do sexo feminino e que não havia identificação.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e retirou o corpo do poço. A Perícia foi acionada para investigar o caso e, segundo a Polícia Militar, não havia sinais de violência na vítima.

O corpo foi encontrado em uma área do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) de Mogi das Cruzes. Em nota, a companhia disse que aguarda informações conclusivas da polícia para saber o que, de fato, ocorreu.

De acordo com o Semae, o local onde o corpo foi encontrado é um poço da Estação Elevatória de Esgotos Indonésia.

“O poço em questão não é uma vala que foi deixada aberta, mas faz parte da estrutura da elevatória. A área interna da estação é isolada da rua por muros e portão”, informou o Semae.