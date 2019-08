Força-tarefa da Polícia Civil procura por suspeito de esfaquear mãe e filho

As buscas ao suspeito de esfaquear mãe e filho, no apartamento em que moravam, no Centro de Suzano, foram intensificadas nesta sexta-feira, 16. Policiais da Delegacia Central e Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) estão verificando diferentes pontos da cidade a procura do esfaqueador.

Fontes ouvidas pelo DS relatam que, a princípio, as pistas ainda não indicaram um local específico no qual o suspeito possa estar escondido. A Polícia Civil mantém a investigação sob sigilo, para não prejudicar nas buscas.

Carro abandonado

Horas depois da dupla tentativa de homicídio qualificado, o veículo utilizado pelo suspeito durante a fuga foi abandonado na Rua Gilma, no Jardim Aeródromo Internacional. O local onde o carro estava foi analisado.

Motivo do crime

Até o momento, a polícia não sabe o que, de fato, motivou o crime. Familiares da mulher esfaqueada afirmam que o suspeito tinha um ciúme quase obsessivo da vítima. Eles estavam casados a poucos meses.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito podem enviar por meio do Disque-Denúncia: 181.