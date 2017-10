Depois de invadir apartamento, ajudante de pedreiro agride ex-esposa e leva filha

Um ajudante de pedreiro, de 32 anos, foi preso após invadir o apartamento e agredir a ex-mulher, de 27 anos, no Jardim Varan, em Suzano. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o suspeito chegou a levar a filha do casal depois das agressões.

O caso aconteceu na segunda-feira (9). O suspeito entrou no imóvel depois de arrombar a porta. Depois, ele iniciou a sessão de agressões contra a ex-companeira, inclusive a puxando pelos cabelos. Depois de agredi-la, o homem saiu levando a filha do casal.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e conseguiu encontrá-lo. Na ocasião, o suspeito confirmou as agressões. Além disso, o homem alegou que pegou a criança, pois, a ex-mulher negou o encontro. Além disso, o homem afirmou ter a empurrado no sofá e ido embora após pegar a filha.

Após as agressões a vítima foi socorrido no Pronto-Socorro (PS) de Suzano e liberada. Por questões de segurança à vítima, a polícia solicitou e a Justiça converteu a detenção em flagrante para prisão preventiva ao suspeito.

Recorrente

Também consta no B.O. que a vítima já havia registrado uma queixa contra o ex-companheiro. O caso foi comunicado em fevereiro deste ano, na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.

