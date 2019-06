Depois de sair de festa, jovem nu invade chácara e é preso em Suzano

Depois de sair de uma festa eletrônica, um jovem, de 18 anos, foi preso neste domingo, 16, ao invadir uma propriedade rural e correr atrás de duas mulheres. O caso aconteceu na Estrada dos Fernandes, no Parque Santa Rosa, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava sem roupas no momento do crime.

Os cabos Ferri e Dezordi receberam informações de uma invasão e seguiram ao local. Uma das vítimas disse que viu o momento em que o suspeito entrou correndo pela na chácara. Ela avisou para mãe, que estava colhendo verduras, para retornar ao imóvel.

Depois de as mulheres entrarem na casa, o suspeito ainda tentou arrombar a porta, mas não obteve êxito. Em seguida, ele pegou uma bicicleta e fugiu, sentido o bairro Sete Cruzes. Os policiais foram atrás e conseguiram detê-lo.

A respeito do crime, o jovem deu várias versões. Uma delas era que pertencia à agência espacial americana, a Nasa. Disse ainda que foi abuzido e, também, que foi abusado sexualmente, mas não disse sobre os supostos suspeitos.

O caso está sendo registrado no distrito central da cidade.