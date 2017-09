Depósito de materiais de reciclagem pega fogo no Recanto Mônica

Um depósito de reciclagem, localizado no Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba, entrou em chamas, na tarde de hoje. Viaturas da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Ainda não é possível identificar a causa das chamas.

Segundo o Tenente Carbonel, do Corpo de Bombeiros, que comandou a operação, o fogo teve início por volta das 14 horas. Por volta das 15h20, poucas chamas ainda dominavam o local. Foi necessária a utilização de retroescavadeiras para a remoção dos materiais queimados.

A área que foi atingida pelo incêndio é aberta e, segundo os bombeiros, não houve vítimas.

"Vamos levar cerca de mais 4 ou 5 horas para concluir o rescaldo", afirmou o Tenente