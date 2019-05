Desmoronamento em obra deixa um operário morto e outro ferido em Mogi

Um operário, do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), foi morto após ser soterrado dentro de uma vala enquanto trabalhava nas obras de substituição de ligação de água e esgoto da Rua Joaquina Fabiano de Melo, região central de Mogi das Cruzes, próximo à Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae) da cidade.

Outro operário que também estava no local foi socorrido e enviado ao Pronto Socorro (PS) do Hospital Luzia de Pinho Melo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo informações preliminares, o caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (9) por volta das 14h30. Os operários estavam trabalhando no local, quando a terra em volta da vala onde se encontravam cedeu atingindo e soterrando ambos. Há informações de que um helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) sobrevoou a região para auxiliar no resgate das vítimas.

NOTA OFICIAL

Em nota, o Semae lamenta profundamente o falecimento do servidor Salvino Borges Gomes Gonçalves, e manifesta pesar e solidariedade aos familiares e amigos. "Informamos que os setores técnicos da Municipalidade estão fazendo as averiguações para detectar as causas de tão dolorosa ocorrência. O Semae está prestando todo apoio às famílias", garante.