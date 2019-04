Dois homens morrem e três pessoas ficam feridas após acidente na Índio-Tibiriçá

Dois homens morreram e três pessoas, entre elas duas crianças, um de 6 e outra de 10 anos, ficaram feridas após um acidente de trânsito na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), na Vila Ipelândia, em Suzano. De acordo com a polícia, dois veículos se colidiram de frente. Contudo, até o momento, não sabe o motivo do acidente. O caso foi registrado no final da noite de sábado (30).

Segundo Boletim de Ocorrência (B.O.), após o acidente, as vítimas ficaram presas nas ferragens dos veículos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as cinco vítimas para diferentes unidades de saúde da região.

Um deles, o motorista de um dos veículos, de 44 anos, foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) de Suzano com ferimentos graves. Porém, não resistiu e morreu. Já a outra vítima fatal, um instrutor, de 32 anos, faleceu no Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. As outras três vítimas estavam no veículo do instrutor. Entre elas uma mulher e um menino, de 6 anos, que foram levados para o PS de Suzano, além de outra criança, de 10 anos, que foi encaminhada para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

A perícia realizou trabalho no local.