Dois motoqueiros morrem e um fica ferido em acidente no trecho do rodoanel em Suzano

Dois motoqueiros morreram e um ficou com ferimentos leves após se envolverem em um acidente de trânsito no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), na altura do bairro Jardim Suzanópolis, em Suzano. O caso foi registrado neste domingo (14) na Delegacia Central.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 14 horas, os veículos envolvidos no acidente transitavam no sentido Anchieta/Imigrantes do Rodoanel Mário Covas, quando um dos motoqueiros colidiu com a traseira de um automóvel e caiu. Em seguida um segundo motoqueiro, que vinha atrás, não conseguiu desviar do motoqueiro caido e também se envolveu no acidente. Um terceiro motoqueiro também colidiu com os outros dois motoqueiros.

O motoqueiro, de 34 anos, que colidiu com a traseira do carro, morreu no local. Já o segundo motoqueiro, de 50 anos, que colidiu na sequência, morreu no Hospital Santa Marcelina, para onde foi socorrido. O terceiro motoqueiro teve ferimentos leves. Já o motorista do carro saiu ileso.