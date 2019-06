Dois são mortos durante confronto com policiais militares em Suzano

Um confronto a tiros terminou com a morte de dois suspeitos nesta segunda-feira, 24, na Rua João Carlos de Oliveira, no Jardim Europa, em Suzano. De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, a dupla estava em uma moto roubada.

A troca de tiros teria ocorrido minutos depois a uma perseguição. Os suspeitos tentaram fugir por uma área de mata, no entanto, foram seguidos por viaturas da 4ª Cia, do 32º Batalhão da Polícia Militar. Houve confronto e os suspeitos foram baleados e mortos. Os primeiros detalhes apontam que duas armas foram recolhidas com a dupla.