Homens são presos após invadir condomínio de alto padrão em Mogi

Dois homens foram presos durante a madrugada desta quarta-feira, 15, por tentativa de furto a um apartamento de alto padrão, localizado no bairro Mogilar, em Mogi das Cruzes. Os suspeitos foram capturados, depois que seguranças flagraram a movimentação estranha na varanda de um imóvel. Uma televisão foi recuperada na ação.

Segundo a Polícia Militar, a denúncia sobre a invasão foi enviada à Central de Operações da Polícia Militar (Copom). Relatos apontavam que duas pessoas teriam invadido um apartamento no primeiro andar. Um cerco foi realizado na área.

Os policiais entraram no condomínio, para verificar a denúncia, e encontraram os suspeitos deitados na varanda do imóvel invadido. Ao lado deles, foi encontrado uma televisão de tubo, que teria sido retirada de dentro do apartamento.

Ainda de acordo com a PM, a dupla aproveitou que o morador estava dormindo para realizar o crime. Aos policiais, a vítima disse que a TV estava na sala e desligada. Ele reconheceu o televisor. O caso foi registrado no distrito central da cidade. Os homens foram presos em flagrante.