Em comemoração ao Dia das Mulheres, policiais mulheres doam sangue no Hemocentro de Suzano

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, policiais militares femininas, do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), realizaram um mutirão para aumentar estoque do Hemocentro Transfusão Suzano, o Banco de Sangue.

A iniciativa foi realizada nessa quinta-feira (7). Ao todo, 13 policiais participaram da ação. O batalhão enviou nota sobre o episódio de solidariedade. O texto diz que as policiais, de diferentes grupamentos, como administrativo, Rádio Patrulha, Força Tática, Canil e Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), se organizaram para aumentar as doações de sangue do hemocentro. E, principalmente, ajudar àqueles que necessitam de transfusões.

“A ideia foi comemorar a data (Dia das Mulheres) de uma maneira diferente, ou seja, ajudando ao próximo e demonstrando que o amor corre nas veias”, frisou nota do batalhão.

Os interessados em doar podem comparecer ao Banco de Sangue, localizado na Rua Francisco Felisberto Filho, na Vila Figueira.