Em fuga, bandido atira contra PMs após roubo; motorista de aplicativo é preso por participação

Um motorista de aplicativo foi preso, nessa quarta-feira, 14, pela Polícia Militar sob suspeita de participar de uma série de assaltos em Itaquaquecetuba. De acordo com a polícia, a função dele era a de dirigir um veículo alugado para o comparsa realizar os roubos. O segundo criminoso permanece foragido.

A ação, na qual resultou na prisão do motorista, se iniciou após perseguição a um Fiat Argo envolvido em um roubo. Duas pessoas ocupavam o carro. Policiais os seguiram até o Jardim Americano. Lá, os bandidos desceram e correram por uma trilha sobre dutos de combustível. De acordo com a PM, um dos criminosos efetuou vários durante a fuga.

As buscas na região foram intensificadas. Policiais encontraram um dos suspeitos na Travessa Romênia. Apesar de não estar com nenhum item ilícito, o suspeito confessou a participação do roubo ao veículo. Disse ainda que o comparsa era quem estava armado e, inclusive, atirou com uma equipe da PM.

Além do roubo, o suspeito revelou ter participado de outras ocasiões semelhantes. Também revelou que alugava um veículo, para atuar como motorista de aplicativo, e, às vezes, saía com o comparsa para realizar roubos pela cidade.

O motorista de aplicativo foi preso em flagrante. O caso foi registrado no distrito central da cidade. A Polícia Civil segue com a investigação para encontrar o bandido foragido.