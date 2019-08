Equipe do Canil da GCM detém suspeito por tráfico de drogas no Jardim Colorado

Uma equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um suspeito, na noite de segunda-feira (19), por tráfico de drogas no Jardim Colorado. Com ele, foram apreendidos 32 eppendorfs de crack, seis invólucros de cocaína e 34 invólucros de maconha. O suspeito tentou resistir e tanto ele quanto um guarda ficaram com ferimentos leves. O caso foi registrado na Delegacia Central.

Durante patrulhamento na Rua Germano Fiamini, próximo a Escola Técnica Estadual (Etec) de Suzano, guardas avistaram um suspeito, que ao perceber a presença da viatura, jogou um objeto no chão. O suspeito tentou fugir, mas foi detido. Com ele, foram apreendidos R$ 58,50 e um celular. O objeto jogado na rua era uma pochete. Dentro dela foi encontrado 32 eppendorfs de crack, seis invólucros de cocaína e 34 invólucros de maconha.

Após a abordagem, o suspeito tentou resistir. Tanto um dos guardas quanto ao suspeito ficaram com ferimentos leves. Eles foram levados para o Pronto-Socorro (PS), onde foram medicados e liberados. Depois disso, o suspeito foi levado para a delegacia.