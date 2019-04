Equipe do Canil da PM de Suzano prende homem com 48 porções de crack

A Equipe do Canil da Polícia Militar (PM) de Suzano prendeu um homem, de 38 anos, com 48 porções de crack na tarde desta segunda-feira (1º). O suspeito já tinha antecedente criminal por roubo. O caso aconteceu na Rua Brasil para Cristo, no Jardim Cacique.

De acordo com a polícia, por volta das 13h40, um indivíduo estava em atitude suspeita na rua. Quando percebeu que seria abordado pelos policiais, o homem tentou fugir. Contudo, foi detido e as drogas foram encontradas dentro do bolso da blusa que vestia.

Questionado, o suspeito alegou que a droga seria para uso pessoal.

O cão judá fez varredura no perímetro da fuga, porém, não encontrou mais entorpecentes.