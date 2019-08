Esposa de detento é presa com drogas no CDP de Suzano

A esposa de um detento foi presa, no domingo (18), com drogas no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. Com ela, foram apreendidos um invólucro de cocaína e uma sacola plástica com pedras de crack. O caso foi registrado na Delegacia Central.

De acordo com os agentes de segurança do CDP, por volta das 12 horas, a mulher trazia alimentos para o marido, dentre eles, um pote de margarina. No entanto, o pote tinha um fundo falso, que foi descoberto pelos agentes e onde foi encontrado as drogas.

Questionada sobre as drogas, a esposa do detento disse que recebeu o pote de margarina de um desconhecido, que pediu para entregar para o marido dela.

As drogas foram apreendidas para perícia.