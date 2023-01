Esposa de promotor é libertada após ser sequestrada e ter carro roubado em Itaquá

A esposa de um promotor de justiça foi sequestrada na manhã desta quinta-feira (26) e teve o carro roubado na região do Rio Abaixo, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Polícia Militar, a vítima – que é do Litoral Paulista – foi levada para um cativeiro e aterrorizada até ser salva por policiais do 29° Batalhão de Polícia Militar, que fica na Zona Leste de São Paulo.

Os militares receberam a informação de que uma SUV branca havia sido roubada durante um sequestro e iniciaram as buscas. Eles se depararam com o carro onde estava um dos criminosos na altura do Viaduto Carlito Maia, em Itaim Paulista.

Policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) iniciaram uma perseguição cinematográfica que durou quase cinco quilômetros. Ela só terminou na Rua Jason Xavier, próximo ao cruzamento com a Rua Dr. Celso Alves de Araújo, no Jardim das Oliveiras.

No total, quatro indivíduos foram detidos pelo crime. Um deles – o que estava com o carro da vítima - foi preso após a perseguição. A mulher foi libertada e o caso foi registrado no 50° Distrito Policial, no Itaim Paulista.