Ex-cabo do Exército é preso por tráfico de drogas em Itaquá

Um ex-cabo do Exército foi preso sob suspeita de vender drogas no bairro Pedreira, em Itaquaquecetuba, durante esta quinta-feira, 15. Agentes da equipe bravo, da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam), da Guarda Civil Municipal (GCM), flagraram o suspeito com 66 porções de cocaína, 24 de maconha e quatro pedras de crack, além de R$ 5.

Agentes desconfiaram de um homem, em um veículo Fiat Uno, na Rua Armando Borges da Silva. Na ocasião, o suspeito não reagiu e acatou às ordens dadas pelos guardas. Segundo a corporação, foi localizado um pino contendo cocaína e uma nota de R$ 5.

Os guardas ainda questionaram o suspeito sobre ter mais algum ítem ilícito. Foi então que o ex-cabo do Exército revelou ter uma sacola com mais entorpecentes no carro. De acordo com os GCMs, o homem disse ter encontrado a sacola na rua. Também comentou que pegou a sacola por ser usuário de maconha.

O caso foi registrado no distrito central da cidade.