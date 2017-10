Ex-companheiro invade casa, agride mulher e ameaça homem em Itaquá

Um casal foi agredido e ameaçado por um ex-companheiro de uma das vítimas na Vila Zeferina, em Itaquaquecetuba. O motivo seria o relacionamento deles. Isso porque o autor, ex- companheiro da mulher, não aceita a nova união em razão do atual companheiro da ex-esposa ser seu amigo.

Por volta das 11 horas, a ronda Maria da Penha foi acionada via Centro de Comunicação (Cecom) para atender o caso de uma senhora, que faz parte do projeto de auxílio a mulheres violentadas, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade. Ao chegarem no local, a equipe de patrulhamento encontrou o autor, que se entregou sem reagir. Ele estava com uma faca e disse apenas que não queria a união do casal.

Ocorrência

Minutos antes dos guardas municipais chegarem à ocorrência, o ex-companheiro pulou o muro da residência da mulher com uma faca na mão. Ele então foi em direção ao o atual namorado dela para “tirar satisfações”. Neste instante, a ex-esposa tentou apartar a briga e foi empurrada. Ela caiu no chão e se lesionou. Já o atual companheiro conseguiu correr e pedir ajuda. As vítimas foram socorridas ao Centro de Saúde 24 horas, onde foram medicadas e liberadas.

Justiça

A mulher já possuía medida protetiva em desfavor do ex-companheiro, sendo que ele não pode se aproximar em uma distância mínima de 200 metros. O agressor foi preso em flagrante e está à disposição da justiça. A ocorrência foi registrada na quarta-feira.