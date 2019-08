Explosão em posto de combustível deixa duas pessoas mortas em Itaquá

Atualizada às 18h14

Uma explosão em um cilindro de ar, em um posto de combustível, localizado na Avenida Italo Adami, deixou duas pessoas mortas durante a tarde desta quarta-feira (31) em Itaquaquecetuba. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma das vítimas fatal era funcionário do posto. A segunda vítima foi socorrida com ferimentos graves, mas a morte foi confirmada há pouco.

O local aonde ocorreu a explosão está interditado para análise. Há a expectativa de que os trabalhos para descobrir as causas do acidente sejam iniciados no início desta noite.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Anderson dos Santos Silva, as primeiras informações indicam que houve vazamento de gás no cilindro e, por isso, a explosão. “Não houve danos estruturais. Por isso, ficará a cargo da Polícia Civil analisar as causas do vazamento e explosão”.

Peritos da Polícia Científica foram chamados. A Defesa Civil e três veículos do Corpo de Bombeiros também estão no local.