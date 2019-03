Família de bolivianos é amarrada durante invasão e assalto à residência em Ferraz

Uma casal de bolivianos e o filho, de apenas 5 anos, foram amarrados durante assalto à residência nessa quinta-feira à noite (7), na Estrada do Paiol, região do Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos. Ao menos quatro bandidos participaram do crime. Um deles foi preso pela Polícia Militar. O bando invadiu ainda outra casa e manteve uma família refém.

A polícia prendeu o suspeito em frente à propriedade. O ladrão, de 23 anos, não resistiu à prisão. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetros de origem espanhola, R$ 216,95, dois celulares, 3.010 Bolivianos da Bolívia (moeda do país), o que equivale a R$ 1.683,23 e U$ 100 dólares.

Buscas foram realizadas na região, mas o restante da quadrilha não foi localizada. Quanto ao crime, o suspeito afirmou que invadiu o local com comparsas, pois estaria precisando de dinheiro para quitar dívidas existentes. Ele, porém, não quis dizer o nome, tampouco o endereço dos comparsas.

O assalto

Os roubos ocorreram pouco depois das 20 horas. Quatro bandidos invadiram um terreno, o qual existem duas casas. Os primeiros a serem rendidos foram os bolivianos. Durante a invasão, um boliviano foi agredido. Além disso, os ladrões abordaram uma idosa, de 67 anos. Ela conseguiu se desamarrar e ligar para polícia.