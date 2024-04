Ferraz realiza nova convocação de aprovados do concurso da GCM

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos ganhará novos colaboradores com mais uma convocação dos aprovados no concurso público nº 01/2020. O chamamento realizado na última quinta-feira, 18 de abril, é para o cargo de Guarda Civil Municipal (GCM), sexo feminino e masculino, para serem submetidos à Investigação Social, previsto em edital.

Os selecionados inscritos do concurso supracitado deverão comparecer em data, hora e local conforme informado pela lista nominal no Boletim Oficial do Município (BOM) de Ferraz de Vasconcelos publicado em 18 de abril na edição digital 881, bem como levar toda documentação exigida para a continuidade do processo que deverá ser entregue à Corregedoria da GCM de Ferraz.

Vale salientar que a Investigação Social se pauta em valores morais e éticos imprescindíveis ao exercício do cargo (civismo, a hierarquia, a disciplina, a honra, a dignidade humana, a honestidade e coragem), sendo esta apenas uma das fases do concurso, não tendo a administração pública, a obrigatoriedade de contratação de todos os candidatos que forem submetidos a esta etapa.

Quem não comparecer no local e no prazo estabelecido será considerado desistente, implicando na própria desclassificação e convocação do candidato seguinte na classificação.

A Corregedoria da Guarda Civil Municipal está situada na Rua Dom João VI, n° 513, 6° andar, no Jardim Ferrazense.

Confira a edição do BOM 881 no Link abaixo: https://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/web/wp content/uploads/2024/04/BOM_EDICAO_881.pdf