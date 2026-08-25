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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Incêndio

Fogo atinge área de vegetação próxima ao Parque Cidade Natureza em Arujá

Segundo a Prefeitura, o fogo já foi extinto por uma equipe da Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros da cidade

24 agosto 2026 - 12h55Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Fogo atinge área de vegetação próxima ao Parque Cidade Natureza em ArujáFogo atinge área de vegetação próxima ao Parque Cidade Natureza em Arujá - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um foco de incêndio atingiu uma área particular, neste domingo (23), no bairro Jordanópolis, em Arujá. Segundo a Prefeitura, o fogo já foi extinto por uma equipe da Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros da cidade.

Ainda, a gestão municipal afirmou que a Defesa Civil ficou de prontidão no parque Cidade Natureza, para impedir que as chamas se espalhassem. A equipe combateu o fogo pela parte de baixo do terreno, para que não atingisse a área pública.

Paralelamente, o Corpo de Bombeiros combateu o foco de incêndio na vegetação rasteira da área particular, na parte de cima. O incêndio não atingiu o parque Cidade Natureza e não causou vítimas.

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