Fogo atinge área de vegetação próxima ao Parque Cidade Natureza em Arujá - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Um foco de incêndio atingiu uma área particular, neste domingo (23), no bairro Jordanópolis, em Arujá. Segundo a Prefeitura, o fogo já foi extinto por uma equipe da Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros da cidade.
Ainda, a gestão municipal afirmou que a Defesa Civil ficou de prontidão no parque Cidade Natureza, para impedir que as chamas se espalhassem. A equipe combateu o fogo pela parte de baixo do terreno, para que não atingisse a área pública.
Paralelamente, o Corpo de Bombeiros combateu o foco de incêndio na vegetação rasteira da área particular, na parte de cima. O incêndio não atingiu o parque Cidade Natureza e não causou vítimas.