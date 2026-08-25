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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Polícia

Homem é preso quatro anos após homicídio em Jundiapeba, em Mogi

Crime teria sido motivado por uma cobrança de R$ 25 feita pela vítima ao suspeito em 2022

24 agosto 2026 - 13h59Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
prisão foi realizada pelo Setor de Homicídios e de Proteção à Pessoa (SHPP), após a Justiça decretar a prisão preventiva prisão foi realizada pelo Setor de Homicídios e de Proteção à Pessoa (SHPP), após a Justiça decretar a prisão preventiva - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (24), suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido há quatro anos, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. A prisão foi realizada pelo Setor de Homicídios e de Proteção à Pessoa (SHPP), após a Justiça decretar a prisão preventiva.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 2h35 do dia 4 de maio de 2022, na Rua Maurício José de Oliveira, no bairro Nova Horizonte. A vítima foi encontrada com diversos ferimentos provocados por uma faca, além de traumatismo cranioencefálico.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Luzia de Pinho Melo, mas não resistiu aos ferimentos. Na época, o suspeito fugiu.

De acordo com as investigações, o homicídio teria sido motivado por uma cobrança de R$ 25 feita pela vítima ao suspeito, referente ao empréstimo de uma bicicleta. O suspeito foi identificado e indiciado por homicídio qualificado.

A prisão preventiva do suspeito foi autorizada pela 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes na última sexta-feira (21). O SHPP localizou e prendeu o suspeito, que permanece à disposição da Justiça.

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