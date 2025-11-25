Frigorífico clandestino com animais vivos e mortos é fechado em Mogi

Um frigorífico clandestino no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, foi fechado na manhã desta segunda-feira (24) por práticas irregulares. O local foi autuado pela Vigilância Sanitária, Departamento de Fiscalização de Posturas e pelo Centro de Controle de Zoonoses.

Segundo a Secretaria de Segurança de Mogi, durante patrulhamento de rotina, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi abordada por um morador da região que denunciou um possível furto à residência. No local, a equipe encontrou sangue no chão e, ao entrar, se deparou com restos de animais abatidos. Além disso, pombos, galinhas e bodes foram encontrados vivos.

O Departamento de Fiscalização de Posturas foi acionado, autuou os responsáveis e determinou a paralisação imediata das atividades, por ausência de licenciamento e por manter animais de abate em área urbana, prática irregular e passível de penalidade conforme a legislação vigente.

Ainda segundo a pasta, a Vigilância Sanitária também foi acionada para garantir a saúde pública e o cumprimento das normas do setor. No relatório feito pela Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, os técnicos da Vigilância Sanitária constataram as irregularidades e aplicaram autuações por abate e comercialização de animais abatidos em local sem autorização, em condições insalubres e com precária estrutura e higiene. O setor também fez a inutilização dos produtos e resíduos encontrados.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) emitiu, ainda, autuação aos responsáveis sobre vetores e criação de animais em zona urbana.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Investigações sobre Crimes Contra o Meio Ambiente (DICMA). O responsável pelo local foi conduzido ao Distrito Policial, onde o caso foi registrado.