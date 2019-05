Garota fica presa embaixo de carro após atropelamento em Ferraz

Um carro desgovernado atropelou duas pessoas, na manhã desta sexta-feira, 31, na Rua Raymundo Magrini, no Jardim Helena, em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, Luiz Carlos, uma das vítimas ficou presa embaixo do veículo e precisou ser socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.

O acidente aconteceu pouco antes das 7 horas. A primeira vítima a ser socorrida foi uma mulher adulta - a identidade não foi revelada. Ela não teve ferimentos graves.

Depois, os bombeiros iniciaram uma operação de resgate, já que havia uma garota, de aproximadamente 15 anos, embaixo do carro. Foram minutos de tensão, pois, o poste de iluminação atingido foi danificado. Houve necessidade de estabilizá-lo, antes de iniciar os procedimentos de socorro à vítima.

"Conseguimos içar o carro e tirá-la de lá. Posso dizer que foi Deus que a protegeu de algo mais grave", afirmou o tenente, que complementou dizendo que ela teve fraturas na perna e pelve. A garota foi socorrida para um hospital da região.

Agora, a polícia busca descobrir quem era o motorista e as circunstâncias do acidente; se ele perdeu o controle ou realizou alguma manobra irregular. Ele fugiu após atropelar as duas vítimas.