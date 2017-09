Garoto de 10 anos morre após muro cair enquanto brincava em rede de balanço

Um garoto, de 10 anos, morreu depois do muro cair sobre a vítima, em Poá. Matheus Ferreira de Oliveira brincava em uma rede. A criança chegou a ser resgatada com vida ao Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso ocorreu no domingo (17), na Avenida Getúlio Vargas, em Poá. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a rede estava presa ao muro, quando caiu sobre o garoto. Segundo o pai da criança, o menino começou a ter um sangramento no nariz e foi levado para o hospital de Ferraz, por volta das 18 horas.

Depois de dar entrada, o médico voltou minutos depois e comunicou a morte da criança aos familiares. No registro do caso, o laudo médico aponta que a causa da morte foi uma hemorragia maciça e laceração das vísceras.