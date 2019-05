GCM apreende moto em situação irregular em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu, na tarde de segunda-feira (6), uma moto com chassi e placa irregular. Um indivíduo, que trafegava com o veículo, foi levado a Delegacia Central e depois foi liberado.

De acordo com a GCM, tudo começou quando os guardas avistaram um indivíduo trafegando com a moto em sentido proibido. Em abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. Contudo, a moto foi averiguada, e os guardas verificaram que os chassis estavam suprimidos, além do emplacamento estar como uma moto de outro modelo.

Questionado sobre as irregularidades, o indivíduo não soube explicar e foi encaminhado para a delegacia. Ele prestou esclarecimentos e foi liberado. A moto ficou apreendida.