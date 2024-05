GCM de Ferraz resgata macaco atropelado na Jânio Quadros

Durante uma ronda de rotina, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos se deparou com um animal silvestre atropelado na Avenida Governador Jânio Quadros, nas proximidades da Vila Jamil. Tratava-se de um macaco-prego (Spajus nigritus) que estava em via pública.

A guarda isolou o local e, de forma preliminar, verificou-se que o animal estava com a pata quebrada e bastante assustado. A GCM fez a remoção do macaco e o encaminhou para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) – SP, no qual passou por atendimento com médico veterinário e permanece em observação, sem risco de morte.

A população pode auxiliar a GCM sobre casos de animais silvestres acidentados ou criados em cativeiro, de forma irregular, pelos números 4679-4334 e 4677-3112.