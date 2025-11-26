Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 26/11/2025
Polícia

GCM de Mogi flagra assalto com 'arma de fogo'

Um adolescente estava abordando motocicletas na Vila Industrial

26 novembro 2025 - 12h44Por De Mogi
- (Foto: Divulgação/PMMC)

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes flagrou na madrugada desta terça-feira (25/11) um assalto na Vila Industrial envolvendo um menor de idade e uma réplica de arma de fogo. A equipe foi até o bairro para atender a um chamado feito por moradores ao Centro de Operações Integradas (COI).

Um adolescente, que portava um simulacro, estava dando voz de assalto a motociclistas que passavam pelo local. Uma das vítimas percebeu que a arma era de brinquedo e reagiu, dominando o infrator.

Outra vítima viu de longe que os dois estavam em luta corporal e voltou para ajudar, segurando o adolescente. A Guarda chegou em seguida e assumiu a ocorrência, evitando que o crime fosse concretizado ou que houvesse feridos. 

A equipe localizou o responsável pelo jovem e encaminhou os dois à Central de Polícia Judiciária (CPJ), cumprindo rigorosamente o que preveem os artigos 107 e 178 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“É importante ressaltar que a nossa orientação é que a vítima nunca reaja, mesmo que perceba que a arma é de brinquedo. Existem simulacros muito semelhantes às armas reais e até para agentes de segurança às vezes é difícil diferenciar. Por isso, não devemos arriscar. Os moradores fizeram muito bem em nos acionar. Nestes casos, o recomendado é ligar para a Polícia Militar (190) ou para o COI da Prefeitura de Mogi das Cruzes (153)”, alerta Gilberto Ito, secretário municipal de Segurança.

A autoridade policial de plantão na CPJ ouviu as versões dos envolvidos e determinou a abertura de inquérito e entrega do adolescente aos pais com o compromisso de comparecimento em juízo em data a ser agendada.

