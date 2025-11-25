GCM de Mogi recupera motos, evita furto em UBS e prende dois por violência doméstica e tráfico

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes localizou, durante o feriado prolongado (entre os dias 19 e 24 de novembro), três veículos roubados, evitou um furto à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Jundiapeba, deteve um homem por violência doméstica e outro por tráfico de drogas.

No início da noite de 19/11, a equipe da GCM localizou numa área de mata entre o Conjunto Toyama e a Vila Nova União uma motocicleta que havia acabado de ser roubada na avenida Coronel Cardoso de Siqueira.

Em seguida, durante patrulhamento preventivo pelo distrito de Jundiapeba, os guardas perceberam a atitude suspeita de três homens dentro da UBS do bairro. Eles planejavam furtar a unidade e, quando viram a viatura, fugiram, mas dois deles foram capturados pela equipe. Eles foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Já na noite de 20/11, a Guarda foi chamada pelo Centro de Operações Integradas (COI) por uma moradora de Jundiapeba, que denunciou um homem que estaria agredindo vizinhos e a própria família. Os guardas constataram no local que o suspeito havia dado socos contra sua esposa.

O homem apresentava um comportamento agressivo e tinha lesões em seus punhos, que, segundo vizinhos, eram de quebra de vidros e objetos de sua própria residência. Ao ser abordado, ele fugiu pelo telhado.

A GCM conseguiu localizá-lo e o encaminhou à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade de plantão determinou sua prisão e encarceramento por lesão corporal e violência doméstica.

Motos roubadas

Na tarde de 22/11, a GCM encontrou mais duas motos eu haviam sido roubadas. As duas estavam numa área de mata no Oropó. Os guardas perceberam, durante patrulhamento de rotina, rastros de moto em direção a uma mata e decidiram verificar. Encontram dois modelos que haviam sido objeto de crimes e os entregou à Polícia para devolução aos seus verdadeiros donos.

Tráfico de drogas

Nesta segunda-feira (24/11), uma equipe da Guarda atendeu a uma denúncia feita pelo COI de que um homem estaria vendendo drogas na Vila Natal. Quando os GCMs chegaram ao local indicado, flagrou um suspeito com uma mochila, que tinha uma faca e uma quantidade de maconha e cocaína.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi preso pela autoridade policial de plantão.

A população pode entrar em contato com o COI pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.