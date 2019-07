GCM de Suzano detém quatro pessoas da mesma família após confusão no Monte Cristo

Uma confusão generalizada terminou com a prisão de duas pessoas da mesma família, nessa quinta-feira, 18, no Jardim Monte Cristo, em Suzano. Um dos suspeitos é acusado de agredir a namorada, enquanto o outro foi preso ao jogar uma pedra na viatura para contestar a prisão do irmão. Outros dois integrantes da família também foram encaminhados à delegacia e liberados.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada, por volta da 18h40, para atender a um caso de violência doméstica. No local, os agentes foram recebidos por uma autônoma, de 27 anos. Ela afirmou ter sido agredida pelo namorado.

Assim que ouviram as declarações de ambos, os agentes avisaram que ia encaminhar tanto vítima como suspeito à delegacia.

Segundo o registro do caso, o autônomo se negou a entrar na viatura, tendo sido necessário algemá-lo. É a partir disso que a confusão se iniciou.

O boletim do caso destaca que familiares tentaram impedir a prisão. Um irmão do suspeito jogou pedras na direção da viatura, a qual ficou danificada. Outro familiar do autônomo agrediu um GCM.

Os envolvidos na confusão passaram pelo Pronto-Socorro (PS). De acordo com o boletim, a confusão foi gravada por uma irmã do suspeito. O registro do caso, porém, não destaca se o celular foi recolhido e a filmagem entregue para investigação. O caso foi registrado no distrito central da cidade.