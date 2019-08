GCM de Suzano prende suspeito e impede furto em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu, na madrugada de domingo, um suspeito sob suspeita de invadir e tentar furtar uma residência no Jardim Vitória.

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) realizaram patrulhamento no bairro, quando foram acionados para averiguar um possível furto em uma residência.

No local, a equipe conseguiu deter um indivíduo em flagrante com alguns objetos que foram retirados do interior do imóvel, sendo confirmados pela vítima.

O homem preso foi autuado em flagrante. Os objetos levados na ação foram devolvidos à vítima. O caso foi registrado no distrito central.