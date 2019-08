GCM de Suzano prende três suspeitos de tráfico de drogas no Distrito de Palmeiras

Três homens foram presos, na quinta-feira, 1°, na Rua Haide Teixeira Bissoli, no bairro Rincão das Lendas, Distrito de Palmeiras, em Suzano. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a ação para capturar o grupo envolveu ainda o canil da corporação. Ao todo, 49 pinos contendo crack, 30 porções de maconha, 16 pinos contendo cocaína e R$ 97 foram apreendidos.

Agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e do Canil seguiram ao local, depois que denúncias indicaram movimentação intensa de dependentes químicos e o livre comércio de drogas. Assim que chegaram ao local, os guardas identificaram um indivíduo o qual realizava a função de 'olheiro' - mensageiro do crime organizado, que avisa sobre a movimentação e/ou chegada de forças de segurança.

Na ocasião da abordagem do primeiro suspeito, os agentes municipais ouviram movimentação em um terreno. Por isto, foi realizado buscas neste local. Duas pessoas, sendo um adolescente, foram encontradas no local. Um deles estava com uma quantia de dinheiro, em notas trocadas, e o outro com uma pochete contendo entorpecentes.

De acordo com a corporação, o 'olheiro do tráfico' admitiu que agia para o crime organizado. Disse ainda que ganhava duas pedras de crack para realizar a função, principalmente para avisar sobre a chegada de algum agente da segurança pública.

O adolescente apreendido também revelou agir para o tráfico. No entanto, apesar de ter sido flagrado com drogas, o terceiro suspeito negou que atuava para o crime organizado.

O caso foi registrado no distrito central da cidade. Todos suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e ato infracional de tráfico de drogas.