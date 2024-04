GCM detém suspeito de tentativa de furto de veículo no centro de Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu em flagrante um indivíduo de 19 anos, na manhã desta sexta-feira (05/04), por tentar furtar um carro com um comparsa na rua Jamil Dáglia, no centro. Os agentes foram rápidos na ação, que culminou na detenção do acusado e na apreensão de uma chave de fenda e de um módulo utilizados na prática.

Os guardas estavam em deslocamento pela via quando, por volta das 10h35, perceberam a atitude suspeita de dois homens que estavam próximos a um GM Prisma branco estacionado. Rapidamente, a equipe foi até o local e flagrou ambos em volta do carro. Os dois correram, porém um deles, que levava um volume na cintura, foi alcançado e detido.

Os agentes tiveram acesso às câmeras de monitoramento que ficam nas proximidades. As imagens registraram o momento em que o indivíduo que conseguiu fugir quebra o vidro e entra no veículo pela porta traseira. O outro observa do lado de fora e, em seguida, abre o capô do carro. Ambos se afastam e saem andando quando veem a viatura. Durante a fuga, um dos homens dispensou o módulo usado para ligar o carro. Ele acabou sendo alcançado e preso pelos guardas e conduzido para a Delegacia Central de Polícia.

O indivíduo confessou a prática e permaneceu à disposição da Justiça. A vítima foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e retirar o veículo, que foi apreendido pelos agentes.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, parabenizou a equipe pela rápida ação e destacou o trabalho realizado pela GCM no combate ao crime em Suzano. “Nossas equipes são muito bem preparadas para atuar neste tipo de situação. Graças à prontidão e à agilidade deles para localizar um dos suspeitos, conseguimos realizar a prisão em flagrante e devolver o veículo ao proprietário, que nos agradeceu pelo serviço. O indivíduo detido é de Ferraz de Vasconcelos e veio aqui para cometer o crime. O outro já foi identificado e tenho certeza de que será localizado nos próximos dias”, destacou.