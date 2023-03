GCM estoura 'Casarão do Tráfico' e apreende mais de 7 mil porções de drogas em Itaquá

A Guarda Civil Municipal (GCM) estourou um ‘Casarão do Tráfico’ na tarde desta quarta-feira (1°) na Rua Parapuã, no Parque Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba.

Segundo os agentes, foram apreendidas mais de 7 mil porções de drogas, incluindo cocaína, êxtase e K9. A casa onde ficavam as drogas contava até com um “sistema de inteligência”. Para monitorarem o movimento de policiais e guardas municipais nas redondezas, os traficantes utilizavam uma porta com uma escotilha e tinham uma visão privilegiada do lado externo da casa.

De acordo com a GCM, a casa não era habitada e funcionava apenas para favorecer o comércio de drogas. Os agentes descobriram a residência por conta de indicações de populares.

Ao entrarem na residência, os guardas encontraram dezenas de sacolas recheadas de drogas prontas para o comércio. O caso foi encaminhado para o Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba.