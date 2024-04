GCM localiza 403 porções de entorpecentes e detém suspeitos de furto

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), localizou 403 unidades de entorpecentes e deteve dois menores suspeitos de furto. Os casos ocorreram na última quarta-feira (24/04), nos bairros Jardim Nazareth e Vila Mazza, e foram encaminhados à Delegacia Central de Polícia.

No primeiro atendimento, que culminou na localização dos entorpecentes, os agentes promoviam patrulhamento pelo Jardim Nazareth, pouco depois das 18 horas, quando chegaram à rua General José Galetti e avistaram certa quantidade de pessoas sobre a linha férrea. O grupo fugiu ao perceber a presença da viatura, deixando para trás uma sacola contendo 111 porções de crack, 150 de cocaína, 61 de maconha, 51 de k9 e 30 de skank, que são drogas similares à maconha, totalizando 403 unidades. O material foi recolhido.

Mais tarde, às 21 horas, a GCM foi informada sobre o furto de um aparelho telefônico de um pedestre na área central. Com as informações sobre as características dos suspeitos, os agentes promoveram uma ronda para localizá-los e, ao chegarem à rua Francisco de Paula Souza Rosas, na Vila Mazza, os guardas encontraram os indivíduos em duas bicicletas. No entanto, ao perceberem a presença da GCM, os homens tentaram fugir. O primeiro rapaz foi contido e, com ele, foi encontrado o aparelho furtado. Em sequência, o segundo suspeito caiu da bicicleta e precisou ser levado ao Pronto-Socorro Municipal (PS) para receber atendimento médico. Ambos são menores de idade e seus responsáveis foram contatados para acompanhá-los à Delegacia Central. Esse caso contou com o apoio da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo).

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, relatou que o preparo dos agentes se mostrou fundamental para retirar os entorpecentes de circulação e encontrar os menores. “Mais uma vez, o trabalho eficiente da GCM permitiu uma contribuição significativa no combate ao tráfico de drogas e na localização dos suspeitos. Os guardas demonstraram cautela e persistência nos atendimentos e conseguiram retirar uma quantidade significativa de drogas nas ruas e esclarecer um furto na região do centro”, explicou o chefe da pasta.