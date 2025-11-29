GCM localiza 'casa bomba' durante operação conjunta que termina com oito presos em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano desempenhou papel decisivo na operação “Impacto Força Total – Tríplice Sentinela”, realizada na última quinta-feira (27/11) e que marcou o início das comemorações pelos 26 anos do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M).

A corporação suzanense apreendeu 2,4 quilos de drogas em uma "casa bomba" no Jardim Colorado, recolheu quase dois quilos de drogas em outras ações e prendeu dois homens por tráfico de entorpecentes. A ação também resultou na captura de um procurado da Justiça no mesmo bairro, somando três prisões efetuadas pela GCM em Suzano.

A casa bomba funcionava como centro de armazenamento e preparo de entorpecentes, abastecendo pontos de venda na região. No interior do imóvel, os agentes localizaram porções de maconha, cocaína e crack, além de utensílios utilizados para o fracionamento das substâncias. A investigação preliminar aponta que o local servia como apoio constante para o tráfico no entorno do Jardim Colorado.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou a importância da atuação integrada e a eficiência do trabalho municipal. “A presença da nossa GCM nessa operação demonstra o compromisso de Suzano em fortalecer o trabalho conjunto com as demais forças de segurança. Esse tipo de ação amplia a cobertura preventiva, aumenta a sensação de segurança e reforça que estamos atuando de forma firme contra delitos que afetam o dia a dia da população”, afirmou.

Além das ocorrências atendidas pela GCM, outras cinco pessoas foram presas pela Polícia Militar na cidade, sendo uma por tráfico de drogas e quatro por roubo e receptação de carga roubada na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), no distrito de Palmeiras. Com isso, Suzano encerrou a operação com oito detidos.

A ação conjunta integra as atividades comemorativas do 32º BPM/M, responsável pelo policiamento de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos. A cerimônia de abertura ocorreu na manhã do mesmo dia, no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador. De lá, as equipes partiram para as ruas das três cidades. A GCM de Suzano participou com 24 agentes distribuídos em nove viaturas e três motocicletas, atuando em conjunto com a Polícia Militar, equipes do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e as guardas municipais de Poá e Ferraz de Vasconcelos. A operação montou bloqueios, fiscalizações, patrulhamentos estratégicos e pontos fixos de visibilidade.

No balanço geral da operação, encerrada por volta das 20 horas, foram registradas 17 prisões, sendo 13 em flagrante e quatro procurados recapturados. As equipes também apreenderam cerca de 4,1 quilos de drogas, dois veículos - incluindo um automóvel de luxo - e dois inibidores de sinal. Ao todo, 356 pessoas foram abordadas e 234 veículos vistoriados.

Para Balbino, os resultados reforçam o acerto da estratégia adotada. “Essas operações mostram que estamos indo além do patrulhamento rotineiro. Trabalhamos com inteligência, união e planejamento, o que se traduz em resultados concretos para a população”, concluiu.

O prefeito Pedro Ishi enalteceu a iniciativa e comemorou os resultados alcançados. “A operação ‘Impacto Força Total’ reforça a importância da união entre as forças de segurança e demonstra, mais uma vez, que Suzano está comprometida com ações firmes no combate ao crime. Os resultados alcançados mostram que quando trabalhamos juntos, protegemos melhor nossa população e garantimos mais tranquilidade para os bairros da nossa cidade”, declarou.